Volkswagen Group нарастил мировые продажи

Южная Америка и Восточная Европа стали ведущими рынками сбыта для Volkswagen. Согласно отчёту компании, за этот период было реализовано 6,6 миллиона машин по всему миру, что превышает на 1,2% результат того же периода прошлого года (6,52 миллиона единиц). Однако глобальный рост оказался неравномерным.

Основные рынки сбыта для немецкого производителя — Китай и Северная Америка — продемонстрировали спад. В Китае объём поставок сократился на 4%, составив 1 974 000 автомобилей. На североамериканском направлении снижение оказалось ещё более заметным — 7,8%, до 708 800 машин.

Западная Европа остаётся верной продукции этого концерна, отсюда и рост продаж на 3,2%, до 2,5 миллиона автомобилей. Ещё более впечатляющую динамику показали рынки Центральной и Восточной Европы, где спрос вырос на 10,2%, достигнув отметки в 406 200 единиц. Существенный подъём — на 14,8% — зафиксирован и в странах Южной Америки.

Что касается России, то за девять месяцев текущего года в нашей стране было продано 11 300 новых автомобилей, относящихся к Volkswagen AG. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Аналитик Сергей Целиков отмечает, что больше половины из них (57%) были произведены в Китае. Среди брендов концерна, которые покупали россияне за отчётный период, лидируют Volkswagen (3 897 единиц), Skoda (3 559), Audi (2 039) и Porsche (1 551). Также были проданы 151 Bentley и 112 Lamborghini.