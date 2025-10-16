В Казахстане началась распродажа кроссоверов Chery Tiggo 4

Кроссовер Chery Tiggo 4, который является самым доступным в линейке бренда на отечественном рынке, теперь можно приобрести в Казахстане за 8 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 1,26 млн рублей. Такая привлекательная цена стала возможной благодаря прямой скидке, без которой стоимость машины составляет 10 490 000 тенге, или 1,56 млн рублей.

По данным портала Quto.ru, за указанную сумму покупатель получает кроссовер с атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. На российском рынке аналогичный экземпляр стоит от 2 099 000 рублей.

Интересно отметить, что за схожую сумму в Казахстане можно купить Lada Vesta 2024 года выпуска. С учетом всех скидок минимальная стоимость седана составляет 7 990 000 тенге (примерно 1 190 000 рублей).

В то же время в РФ также доступна локализованная версия Tiggo 4, известная как Tenet T4. Этот автомобиль производится на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Стоимость машины аналогична оригинальному Tiggo 4: от 2 миллионов рублей за версию с механической коробкой передач и от 2,1 миллиона рублей за версию с вариатором.

