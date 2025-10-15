Техосмотр столкнулся с проблемами после введения госпошлины

Автовладельцы и операторы техосмотра столкнулись с неожиданными проблемами после введения госпошлины за оформление диагностической карты. Даже при официально оплаченной госпошлине получить такую карту стало довольно проблематичным занятием. А некоторые случаи вообще требуют от добропорядочного автовладельца повторной оплаты этой услуги. И пока непонятно, как с этим можно бороться и справляться.

© Российская Газета

Итак, автовладелец приехал для прохождения техосмотра. Его машину осмотрели, начали оформлять диагностическую карту. Для этого требуется оплатить госпошлину в размере 500 рублей. Эксперт-техник вбивает в систему ЕАИСТО из банковской квитанции уникальный присваиваемый номер операции (УПНО, 30 цифр), подтверждающий, что пошлина оплачена. Казалось бы, все. Осталось только получить оформленную диагностическую карту. Но, как всегда, есть нюансы. На экране оператора ТО появляется сообщение, что УПНО не прошел проверку. А поэтому оформление диагностической карты просто невозможно.

Напомним, что такая карта нужна автовладельцам, которые купили машину старше 4 лет, чтобы поставить ее на учет. Или тем, кто внес изменения в конструкцию транспортного средства. Либо автоперевозчикам - такси, автобусы, грузовики. Причем им она нужна раз в полгода. Как пояснили в Госавтоинспекции, такая проверка УПНО связана с тем, чтобы по одной квитанции владелец автопарка не получил бы диагностических карт на все машины. Одна машина - одна пошлина.

А вот откуда у оплаченных квитанций берутся двойники - большой вопрос. Скорее всего, это связано с тем, что базы банков и ЕАИСТО никак между собой не взаимодействуют. При уплате пошлины УПНО присваивается автоматически банком. А в систему ЕАИСТО этот номер надо вбивать вручную. А что мешает вбить вымышленный номер, хотя бы примерно похожий на реальный? Ничто. Вся проводимая много лет подряд реформа техосмотра так и не убрала с рынка тех, кто его продает без осмотра машины. А им госпошлины не нужны. Некая программа сгенерирует набор цифр - за основу можно взять номер реальной квитанции и менять только последние цифры. Его и вносят в базу. База принимает - отлично. Карта оформлена. База не приняла - меняем последние цифры. Но страдают от этого только добропорядочные автовладельцы, на которых торговцам диагностическими картами наплевать.

А что делать таким порядочным автовладельцам, которые оплатили госпошлину, как положено, а их номер в системе не прошел? Нет ответа ни от операторов техосмотра, ни от ГИБДД. Но есть совет: оплатить пошлину еще раз и вбить в базу новый УПНО. Не получится? Проделать эту операцию еще раз. А по тем квитанциям, которые ранее не прошли проверку, платеж можно вернуть.

Есть еще тонкости в системе. Например, водитель оплатил госпошлину в Москве, но по какой-то причине проходил техосмотр в Ярославле. Там его платеж не будет учтен. Ему требуется оплачивать пошлину в том регионе, в котором он проходит ТО.

Как уже писала "Российская газета", если раньше у автомобиля выявили недостатки, и он был отправлен на доработку с последующим прохождением повторной проверки проблемных мест, то госпошлину придется оплатить заново. Поскольку будет оформляться новая диагностическая карта.

Как пояснил генеральный директор оператора техосмотра "Автофорвард" Андрей Мозгин, бывает, что в диагностическую карту прокралась ошибка. Дело в том, что заполнять ее приходится вручную. Прописывать все номера. Между тем, документы не всегда предоставляются в нормально читаемом виде и от ошибок никто не застрахован. Буква "О" может посчитаться цифрой "0" или наоборот. Есть еще латинская буква "W", которую можно прочесть как сдвоенную букву "V". При обнаружении такой ошибки автовладелец приходит с требованием исправить недочет. Но это оформление новой диагностической карты. И значит - оплата новой госпошлины. Но это ошибка оператора, поэтому за новую карту пошлину платит он. При том, что стоимость техосмотра в Москве составляет 1180 рублей, уплата новой госпошлины, поскольку он виноват, срезает прибыль и увеличивает затраты на проведение ТО.

Увы, все это пока нерешаемые проблемы. И как техосмотр будет развиваться в дальнейшем - никому не понятно.