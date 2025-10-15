Эксперт объяснил, что грозит рынку коммерческого транспорта РФ

Директор департамента аналитики и сбытовой политики компании "Современные транспортные технологии" Анастасия Красильникова рассказала "Российской газете", как ощущают себя российские автопроизводители коммерческой техники в текущей рыночной ситуации, в первую очередь с точки зрения конкуренции с китайскими брендами.

"Если говорить о непосредственной конкуренции с китайскими игроками, то в сегменте легкой коммерческой или среднетоннажной техники она невелика, особенно, если сравнивать с сегментом HDT или сегментом легковых автомобилей, где позиции китайских брендов сильны. Наиболее острой проблемой для производителей коммерческого транспорта остается стагнация рынка. Клиенты откладывают решение об обновлении техники и отказываются от расширения парков. Емкость рынка сократилась на треть - определенным потрясением стал август, когда продажи в сегменте LCV упали сразу на 33 процента. В этой ситуации ощутимый эффект дала действовавшая в течение сентября 20-процентная субсидия Минпромторга РФ на лизинг для покупателей LCV. На фоне этой меры рынок LCV показал положительную динамику - по сравнению с августом сентябрь отметился 20-процентным ростом. Как следствие, у российских автопроизводителей замедлились темпы падения производства, о чем свидетельствует, в частности, недавняя новость о возвращении в октябре Горьковского автозавода на 5-дневный режим. Чтобы закрепить этот позитивный сдвиг и не вернуться к стагнации, необходимо продлять эту меру и дальше, как минимум на ноябрь-декабрь этого года, т.к. лизинг из-за высокой ключевой ставки остается дорогим инструментом, за который потребители вынуждены платить по ставкам 28% и выше", - отметила она.

