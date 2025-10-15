Салоны Toyota и Honda будут состоять из яичной скорлупы и ракушек

Toyota и Honda начинают выпуск машин с элементами из природных материалов. Японская индустрия автомобильных комплектующих осваивает производство деталей для машин из неожиданных компонентов. Поставщики таких автогигантов, как Toyota и Honda, активно разрабатывают новые материалы, в которых традиционный пластик заменяют бамбуковое волокно, измельчённая яичная скорлупа и перемолотые ракушки.

© Honda

Фирма Tokai Rika, один из партнёров Toyota, создала уникальный композит — 55% его состава занимают волокна бамбука, полученного из стволов, оставшихся после плановых расчисток лесов. Этот прочный и экологичный материал вскоре начнут применять для изготовления элементов салона — приборной панели и центральной консоли.

Другая компания, Moriroku, работающая с Honda, изобрела специальную смолу. В её основе — не нефтепродукты, а комбинация из бамбука, ракушек и скорлупы от яиц. Такое сырьё планируют пустить на производство бардачков и центральных консолей.

Автоконцерны выбрали путь сокращения объёмов парниковых газов, выделяющихся при производстве машин. Honda объявила о своём намерении полностью перейти на использование устойчивых материалов к 2050 году. Планы Toyota ещё ближе — к 2030 году там хотят выпускать автомобили, которые минимум на 30% будут состоять из переработанных компонентов.