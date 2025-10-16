Автоюрист оценил идею запретить номера без российского триколора

Автоюрист Игорь Стремоусов высказался в поддержку идеи Совета по правам человека (СПЧ) запретить использование автомобильных номеров без российского флага. По его словам, российские стандарты требуют обязательного наличия триколора на государственных регистрационных знаках, выпущенных в РФ.

© Вечерняя Москва

— В Административном кодексе есть соответствующие статьи с санкциями. <...> Дело в том, что у нас по текущим требованиям национального стандарта предполагается, что на каждом государственном знаке должен быть изображен триколор, — объяснил юрист.

Использование зарубежных номеров допустимо временно, однако такое транспортное средство должно пройти специальную таможенную процедуру. Отсутствие флагов нарушает правила идентификации автомобилей и затрудняет контроль за соблюдением ПДД и соблюдением таможенных норм.

Таким образом, инициатива направлена на повышение дорожной безопасности и упрощение процедуры наказания нарушителей, сообщает Радио «Комсомольская правда».

В августе Национальный автомобильный союз обратился в Министерство внутренних дел России с просьбой изъять из оборота госномера с комбинациями АУЕ* и ВОР.

*АУЕ — движение признано экстремистским Верховным судом Российской Федерации.