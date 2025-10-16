Tesla продаёт электропикап Cybertruck своим же компаниям

Портал electrek, специализирующийся на отрасли электромобилей, сообщает, что Илон Маск якобы активно увеличивает продажи Cybertruck через закупки для своих компаний, создавая видимость востребованности модели.

По информации источника, несмотря на амбициозные планы по выпуску 250 000 Cybertruck в год, текущий уровень продаж составляет лишь около 20 000 единиц ежегодно, отставание от цели — на 90%.

Как отмечает electrek, производственная линия с коэффициентом загрузки не более 10% представляет собой серьезную проблему для автопроизводителя, а в случае с Tesla ситуация ещё более плачевная. Несмотря на относительно низкие объёмы производства, компания с трудом справляется со своими запасами Cybertruck.

Чтобы выйти из этой ситуации Илон Маск разработал нестандартный подход: он поручил своим частным компаниям закупить сотни, если не тысячи этих электромобилей. И недавно было замечено, как эти машины доставлялись в офисы xAI.

Кроме того, на прошлой неделе SpaceX приобрела сотни этих электропикапов для использования на космодроме Starbase. Компания ожидает получения значительного количества этих транспортных средств в ближайшие недели.

И якобы в кулуарах эту информацию подтвердил ведущий инженер Tesla по Cybertruck Уэс Моррилл: «Было бы здорово, если бы автопарки Tesla и SpaceX, использующие двигатели внутреннего сгорания, были заменены на Cybertruck. Когда мы разрабатывали его, это всегда было частью нашей мечты. Мы и представить себе не могли, насколько сложными будут фотографии автопарка на стартовой площадке. С нетерпением ждём продолжения».