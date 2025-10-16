Chery готовит обновление седана Arrizo 8 для России

Седан Chery Arrizo 8 Pro проходит сертификацию в России, утверждает сайт "Китайские автомобили", отмечая, что процесс испытаний близок к завершению.

О планах привезти в Россию обновленный Arrizo 8 ранее сообщал директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов. По его словам, бизнес-седан будет отличаться повышенной мощностью и расширенным оснащением.

Сертификационные испытания автомобилей проходят на полигоне ФГУП НАМИ. В объектив очевидцев попали два экземпляра Chery Arrizo 8 Pro с обновленной оптикой и измененной графикой задних фонарей.

На одном из седанов присутствует шильдик 390T, на другом - 290T, что указывает на различие в двигателях.

Согласно китайским данным, версия 290T оснащается 1,6-литровым турбомотором с отдачей 197 л.с. и 290 Нм, а модификация 390T - 2,0-литровым агрегатом на 254 л.с. и 390 Нм.

Оба двигателя работают с 7-ступенчатым "роботом". Причем до обновления самая мощная версия Arrizo 8 Pro комплектовалась "автоматом".

Внешне модели с разными двигателями различаются решеткой радиатора, формой бамперов и дизайном воздухозаборников. В топ-версии добавлены противотуманные фары.

Главные изменения в салоне: новый руль, переработанная передняя панель и мультимедийная система с увеличенным до 15,6 дюйма экраном разрешением.

Также для водительского кресла теперь доступна функция массажа, добавлена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

При этом упростился ряд элементов: уменьшился размер приборного дисплея и сократилось число ультразвуковых датчиков.

Сейчас в России Chery Arrizo 8 предлагается только двигателем 1,6 на 150 сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Цены варьируются от 2,81 до 3,21 млн рублей.

Когда на рынке появится обновленный Chery Arrizo 8, пока неизвестно.