В России отреагировали на массовое подорожание китайских авто

Повышение цен на автомобили показывает, что прошел этап скидок и демпинговых цен и китайский автопром показывает свое истинное лицо. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее сообщалось, что большинство представленных на российском авторынке китайских концернов в октябре подняли цены на свои машины в стране. Подобным образом они пытаются хотя бы частично отбить растущие издержки, отмечают эксперты.

Кирьянов отметил, что в случае с повышением цен на китайские авто мер государственного реагирования принимать не надо. Он напомнил, что от китайских производителей не стоит ждать ситуации, когда они возьмут на все все проблемы российских граждан на себя и будут их решать.

«Огромное количество жалоб и обращений начинает генерироваться по поводу отсутствия сервисного обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания, нежелания китайских производителей, ушедших из российского рынка, вообще заниматься теми автомобилями, которые они продали, в том числе и по запчастям. Сейчас китайский автопром в своем официальном виде осуществляет достаточно серьезный прессинг по линии серого ввоза китайских автомобилей», — указал депутат.

Кирьянов добавил, что в данном случае государство никакие решения по ценовой политике принимать не должно и тем более не должно быть мысли, что надо каким-то образом компенсировать китайскому автопрому издержки. Парламентарий подчеркнул важность того, чтобы в Китае научились работать на российском рынке цивилизованно, а отечественный покупатель был доволен и автомобилем, и качественным обслуживанием, и соотношением цена-качество.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года суммарная реализация иномарок из КНР в стране просядет на 15-17 процентов. Об этом заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.