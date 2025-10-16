В КНР начались продажи доступного 7-местного минивэна

Компания Wuling объявила о начале предварительных продаж своего нового 7-местного минивэна Xingguang (Starlight) 730. По информации портала CarNewsChina, автомобиль предлагается в четырех вариантах исполнения по цене от 76 800 до 112 800 юаней (от 846 000 до 1 243 000 рублей).

Минивэн разработан на базе собственной архитектурной платформы Tianyu. Автомобиль оснащён системой Lingxi Power 3.0 и технологией Shenlian Battery.

Xingguang отличается массивной затемненной решеткой радиатора с сетчатым узором и гладкими вытянутыми фарами. Боковой профиль машины выделяется раздвижными дверями с направляющей, встроенной под линией окон.

Starlight 730 имеет следующие размеры: длина - 4910 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1770 мм, колёсная база - 2910 мм.

Внутри минивэна установлена передвижная комбинация приборов и 12,8-дюймовый центральный дисплей управления, который можно подключить к бортовой сети. В автомобиле предусмотрено семь посадочных мест по схеме "2+2+3". Все сиденья можно регулировать в нескольких положениях.

Starlight 730 предлагает три варианта силовой установки: подключаемый гибрид, полностью электрическую и бензиновую.

В первом случае использует система Lingxi Power 3.0 с 1,5-литровым двигателем и электродвигателем 10-в-1. Расход топлива составляет 5,3 л/100 км в режиме с разряженным аккумулятором, общий запас хода - 1100 км.

Полностью электрическая модель имеет электродвигатель мощностью 100 кВт (134 л. с.), аккумулятор 60 кВт⋅ч и запас хода до 500 км с поддержкой быстрой зарядки.

Бензиновая версия оснащена двигателем 1.5T мощностью 130 кВт (174 л. с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что компания Geely готовится представить на китайском рынке новый седан Galaxy Starshine 7.