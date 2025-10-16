Представлен новый кроссовер Changan Qiyuan Q05

Компания Changan готовится запустить в продажу компактный электрический паркетник. Модель предложат с единственным мотором, зато батарею можно будет выбрать. Не исключено, что после того, как новинка освоит домашний рынок, ее отправят на экспорт.

© Колеса.ру

Дизайн нового электрокросса Q05 своего суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) компания Changan полностью раскрыла в сентябре. Теперь в Китае провели еще одну презентацию для журналистов, в рамках которой производитель более подробно рассказал об оснащении модели. Одновременно объявлено о старте «слепых» заказов, то есть без публикации прайс-листа.

Также напомним, что в линейке Changan Qiyuan уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55 Plus/Uni-S. Но у свежего кроссовера с гибридом ничего общего нет. Полностью электрический Qiyuan Q05 – это третья и самая доступная модель «новой эры». Такой паркетник присоединился к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар).

Внешность Q05 выполнена в стиле старшего Q07. Электрокросс имеет двухъярусную головную оптику и глухую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. При этом Changan Qiyuan Q05 достались полускрытые ручки дверей, тогда как у Qiyuan Q07 они выдвижные. А еще кроссовер получил довольно крупный раздвоенный спойлер.

Длина новинки равна 4435 мм, ширина – 1855 мм, высота в зависимости от версии – 1595 или 1600 мм, колесная база – 2735 мм. Модели положены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника составляет 540 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота вроде бы нет.

В салоне перед водителем расположен приборный экран на 10,17 дюйма, по центру установлен планшет мультимедиа диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2,5K. Паркетник также получил трехспицевый руль и двухэтажный тоннель, в верхней части которого находятся две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Для нового Changan Qiyuan Q05 еще заявлены панорамный люк, фоновая подсветка интерьера, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений (пассажирское кресло вдобавок может иметь откидную подставку для ног). Кроме того, топовый Qiyuan Q05 получил автопилот: комплекс включает лидар над лобовым стеклом, 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Кроссовер имеет единственный 163-сильный электромотор на передней оси. Батарею можно будет выбрать: по данным китайских СМИ, Changan Qiyuan Q05 предложат с аккумулятором емкостью 40,29 или 51,91 кВт*ч. Официально объявлено, что паркетник с базовой батареей проедет 405 км по циклу CLTC, с топовой – 506 км.

В продажу Changan Qiyuan Q05 поступит в ноябре. Местные медиа прогнозируют стартовый ценник 110 000 юаней (около 1,2 млн рублей по текущему курсу). А впоследствии, по информации все тех же СМИ, электрокроссовер отправят на экспорт.