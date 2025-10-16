Электрокроссовер Evolute i-Sky потерял в цене сотни тысяч рублей. Отечественный электрокроссовер Evolute i-Sky, который производят на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, резко подешевел. Его цена уменьшилась сразу на 705 тысяч рублей, то есть, почти на 18%. Теперь за единственную доступную версию этого электромобиля просят 3 215 000 рублей.

© Quto.ru

Для клиентов, которые планируют оформить кредит с привлечением государственной субсидии, действует особое предложение. В этом случае итоговая сумма уменьшается до 2 290 000 рублей. Такой выгодный ценник становится возможным благодаря государственной поддержке, которая покрывает 35% от полной стоимости машины, но не больше 925 тысяч рублей. Данное спецпредложение относится к электрокарам, выпущенным в 2025 году.

Электрический кроссовер Evolute i-Sky производят с ноября 2023 года. Габариты кузова составляют 4 565 миллиметров в длину, расстояние между осями — 2 715 миллиметров. Автомобиль оснащён синхронным электромотором, который выдает 204 лошадиные силы и 340 Ньютон-метров крутящего момента. Энергию для движения запасает тяговая батарея ёмкостью 85,9 киловатт-часа, что позволяет машине проезжать на одном заряде до 511 километров по международному циклу WLTP, пишут «Автоновости дня».

Базовая комплектация автомобиля уже включает в себя множество опций. Здесь установлены шесть подушек безопасности, светодиодные фары и фонари, а также датчик дождя, который сам закрывает окна. Водительское и пассажирское сиденья спереди имеют электрорегулировку, причём у водительского кресла есть память настроек. Также водительское место имеет функцию вентиляции и массажа. Кроме того, автомобиль получил полный «зимний пакет», в который входит обогрев руля, передних сидений, зеркал бокового вида и форсунок стеклоомывателя.