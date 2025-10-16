В Сочи начались испытания почти 19-метрового автобуса-гармошки

В среду жители и гости Сочи с удивлением и большим интересом наблюдали за громадным желтым автобусом-гармошкой, который разъезжал по городским улицам. О необычной новинке рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"Кто уже видел красавицу-гармошку на улицах города? - обратились к тем, кого заинтересовала машина, в соцсетях муниципального ведомства. - Раскрываем интригу - это новенький БКМ E433 Vitovt Max Electro II приехал на выставку в рамках Межрегионального конкурса водительского мастерства "Водитель года - 2025".

Как выяснилось, его изготовитель решил протестировать электробус на улицах Сочи прежде всего по причине довольного сложного рельефа для автобусов такого большого класса.

Кстати, длина "гармошки", которой предстоит выдержать проверку извилистыми и весьма протяженными городскими дорогами, составляет 18 метров 75 сантиметров.

В департаменте также подчеркнули, что пассажирский электробус "отличается неординарным дизайном, актуальной компоновкой кузова, высоким уровнем комфорта пассажирского салона и кабины водителя".