В Ростове создан плавучий причал, способный принимать суда с электромобилями

Ростовское проектно-конструкторское бюро «Стапель» завершило проект плавучего понтонного причала для обслуживания судов по перевозке автомобилей. Об этом сообщили в компании.

Плавпричал предназначен для швартовки, погрузки и разгрузки паромов типа «ро-ро». Такие суда предназначены для перевозки колесного транспорта. В последнее время эти паромы активно занимаются перевозкой электромобилей.

Разработанный ростовскими специалистами причал будет обслуживать транспортные суда в акватории морского порта Новороссийск.