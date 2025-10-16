В Ростове создан плавучий причал, способный принимать суда с электромобилями
Ростовское проектно-конструкторское бюро «Стапель» завершило проект плавучего понтонного причала для обслуживания судов по перевозке автомобилей. Об этом сообщили в компании.
Плавпричал предназначен для швартовки, погрузки и разгрузки паромов типа «ро-ро». Такие суда предназначены для перевозки колесного транспорта. В последнее время эти паромы активно занимаются перевозкой электромобилей.
Разработанный ростовскими специалистами причал будет обслуживать транспортные суда в акватории морского порта Новороссийск.