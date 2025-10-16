С июля в Москве на утилизацию вывезли 1,2 тысячи бесхозных машин

С июля этого года в Москве проходит эксперимент по утилизации бесхозного автотранспорта. За это время из дворов и с улиц города вывезено более 1,2 тысячи брошенных машин, что в полтора раза больше, чем за весь прошлый год, когда столицу избавили примерно от трех тысяч бесхозных авто. Что же изменилось, выяснил корреспондент "РГ".

© Российская Газета

Согласно постановлению правительства Москвы от 1 июля 2025 года N1531-ПП "О проведении эксперимента по утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств", подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, основная задача нововведения - быстрее расчищать город от автохлама. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, решить эту проблему для столичных властей очень важно, так как бесхозный транспорт создает жителям неудобства, захламляя дворы, дороги, парковочные места. Он мешает пешеходам, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, брошенные авто могут стать источником возгорания или местом хранения запрещенных предметов, напоминает вице-мэр. В конце концов, ржавые остовы машин портят внешний вид города.

Задача максимально быстро убирать их с территории Москвы сейчас возложена на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Москвы - АО "Экотехпром". Того самого, который занимается и вывозом бытовых и прочих отходов от жилых домов. Власти надеются, что, сосредоточив весь хлам в одних руках, они смогут ускорить процесс утилизации бесхозного транспорта, так как им больше не придется на каждом шагу сначала разыгрывать электронные торги, затем ждать, когда выигравший подрядчик уберет часть машин, а потом снова проводить конкурсы на утилизацию оставшихся, так как крупных игроков, которым оказалось под силу сделать все сразу на первом этапе, не оказалось.

Того, что в стремлении очистить город коммунальщики могут увезти их старенький, но рабочий автомобиль, москвичам не стоит опасаться, подчеркнули в комплексе городского хозяйства. Бесхозный автомобиль - это транспортное средство, которым давно никто не пользуется. Например, побывавшее в ДТП и не подлежащее восстановлению или машина, у которой уже нет дверей, стекол, капота, спущены шины, много ржавчины и прочее. Правила выявления таких машин остались в силе. Как и прежде, занимаются этим райуправы, которые должны первым делом направить официальный запрос в Госавтоинспекцию для получения сведений о собственнике автомобиля. На самой машине они в это время размещают объявление о розыске водителя. Собственник в течение 14 дней должен либо вывезти разукомплектованный автомобиль, либо привести его в надлежащее состояние. Если этого не происходит, авто принудительно перемещают на спецстоянку.

Такие спецстоянки, к слову, есть почти в каждом округе. Например, в Молжаниново хранят автомобили, выявленные в Северном округе; на улице Подольских Курсантов, 29, находится спецстоянка для бесхозных авто Южного округа. По словам заместителя префекта Зеленограда Олега Панина, у них в городе такая площадка расположена на Малинской улице.

"Как и раньше, владелец может получить свою машину обратно и безвозмездно в течение трех месяцев, предъявив на нее документы", - рассказал чиновник. - "Но если он не забрал ее со стоянки, то управа района переводит бесхозное транспортное средство в собственность города. Раньше она была бы вынуждена провести конкурс на право его утилизации. Сейчас утилизация - забота "Экотехпрома".

Первые результаты действия новых правил обнадеживают: за три месяца из Москвы вывезено 1,2 тысячи брошенных машин, или в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Эксперимент в Москве объявлен до 2030 года.