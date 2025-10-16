У Citroen Ami и Opel Rocks появится конкурент от Toyota

В основу двухместного квадрицикла с небольшой дальнобойностью ляжет концепт FT-Me. Модель выпустят лимитированным тиражом.

Японская компания весной 2025 года представила концептуальный электрический квадрицикл, который получил название Toyota FT-Me. Напомним, к тому моменту у компании уже был опыт создания сверхкомпактных городских электромобилей: речь идёт о созданном для Японии двухместном заднемоторном Toyota С+pod, который выпускался в период с 2020 по 2024 годы. Теперь стало известно о том, что Toyota FT-Me стала ближе к производству, правда, пока лишь к мелкосерийному.

В пресс-службе Toyota рассказали о том, что к финансированию проекта подключилось правительство Великобритании. Сумма господдержки не раскрывается, но предполагается, что она ускорит проведение исследования для «технико-экономического обоснования для создания лёгкого электромобиля». Руководить работами будет Toyota Manufacturing UK.

Результатом должен стать серийный двухместный квадрицикл с полностью электрической «начинкой» и скромным запасом хода. Такой электрокар рассчитан на передвижение в городских условиях, его габаритная длина не превышает 2,5 метра, а на стоянке он занимает лишь половину парковочного места.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, кузов Toyota FT-Me на 90% состоит из материалов, пригодных для вторичной переработки. Несмотря на «крошечность», концепт получил современный дизайн с «оквадраченными» колёсными арками и аквариумной обзорностью, а также разноцветные колёсные диски.

Отметим, принадлежность к классу L6e означает, что в некоторых странах Европы на серийном «электромобильчике» от Toyota можно будет ездить подросткам: например, во Франции – с 14 лет, в Германии – с 15 лет.

Toyota FT-Me подходит для инвалидов-колясочников. Так, всё управление, в том числе разгон и торможение, привязано к прямоугольному штурвалу, складную инвалидную коляску можно разместить справа от водителя, так как при сложенном пассажирском кресле образуется погрузочная площадка длиной 1,6 метра.

Известно, что дальнобойность на одной зарядке у FT-Me составляет примерно 100 км (при расчёте по циклу WLTP). Встроенная в крышу солнечная панель способна ежедневно пополнять запас хода на 20-30 км в зависимости от погоды (при условии, что электрокар хранится под открытым небом). Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч (в соответствии с нормами, действующими по отношению к квадрициклам).

Информации о том, каким окажется тираж серийного электрокара на базе Toyota FT-Me, а также о его цене пока нет. На европейском рынке он поборется за покупателей с Citroen Ami, Fiat Topolino, Opel Rocks и Renault Mobilize Duo.