Обновленный Zeekr 001 собрал 10 тысяч предзаказов

В начале октября Zeekr представила модернизированную версию своего лифтбека 001, и к настоящему времени интерес к ней проявили свыше 10 тысяч покупателей. Об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

Согласно ранее опубликованной информации, стоимость новинки в Китае варьируется от 269,8 тыс. до 329,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 3,05-3,75 млн рублей.

Основные изменения по сравнению с "дорестайлингом" включают увеличение мощности силовой установки до 503 лошадиных сил для заднеприводных моделей, модернизацию световых приборов и новый дизайн переднего бампера.

Кроме того, благодаря 900-вольтовой архитектуре силовая система Zeekr 001 способна выдерживать высокие токи, что позволяет заряжать батареи с 10% до 80% всего за 7-10 минут.

Полноприводные версии теперь имеют мощность 925 л. с., разгоняются до 100 км/ч за 2,83 секунды и достигают максималки в 280 км/ч.

Поставки обновленного автомобиля клиентам в КНР уже начались, а в ближайшее время этот автомобиль может появиться и на российском рынке.

Как ранее сообщала "Российская газета", цены на эту модель в РФ предположительно будут варьироваться от 5,086 млн до 5,957 млн рублей.