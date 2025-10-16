По итогам прошедших девяти месяцев 2025 года на московских дорогах стало безопаснее -- дорожные камеры зафиксировали 28,1 миллиона нарушений ПДД, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Такие данные предоставили «Коммерсанту» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

© Мослента

Отмечается, что почти на 30 процентов сократилось число случаев, связанных с ездой без ремней безопасности и мотоциклетных шлемов. На 23 процента уменьшилось число обгонов через сплошную линию разметки, на 9 процентов ниже стало общее число превышений скорости.

Московская система фиксации нарушений ПДД состоит из 3,8 тысячи стационарных, 138 мобильных и 60 передвижных камер. Они умеют автоматически распознавать 65 видов различных нарушений правил дорожного движения.

«Постоянный контроль формирует у автомобилистов привычку к дисциплинированному поведению, заставляет их заранее снижать скорость и не совершать опасные маневры», -- говорится в заявлении ЦОДД.

До 20 процентов камер ежегодно перемещают на новые участки дороги, в местах аварийности и там, где ранее были зафиксированы наиболее частые превышения скорости, игнорирование разметки и прочие нарушения.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная дорога. Она соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, ее длина составит 18,6 километра.