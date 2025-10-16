В России продают ГАЗ-3110 "Волга" в идеале

Как выяснила "Российская газета", в Челябинской области на продажу выставили белоснежный седан ГАЗ-3110 "Волга", выпущенный 25 лет назад. Несмотря на свой возраст автомобиль находится в превосходном внешнем и техническом состоянии.

© Российская Газета

Это вовсе неудивительно, ведь пробег составляет 10,7 тысячи километров. Владелец сообщил, что автомобиль многие годы провел на хранении в сухом гараже.

"Волга" оснащена карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 объемом 2,4 литра и мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач. Все профилактические меры для бесперебойной работы были проведены в 2025 году.

Цена практически нового автомобиля - 450 000 рублей. "РГ" изучила предложения по модели на "вторичке". "Волги" плюс-минус тех же лет выпуска можно купить в пределах 150-200 тысяч рублей, однако у них существенно больший пробег, а внешний вид и состояние салона оставляют желать лучшего.

При этом попадаются экземпляры в пределах 450 тысяч рублей в хорошем сохране, но опять же имеющие в 6-10 раз больший пробег.