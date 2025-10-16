Changan отменил прямые скидки на автомобили

В России изменились цены на весь модельный ряд Changan. Производитель скорректировал стоимость своих автомобилей на российском рынке. В частности, подорожал популярный кроссовер Changan Uni-S, который до недавнего времени был известен как CS55 Plus. Речь о самой оснащённой версии Tech Plus 2024 года, цена на которую увеличилась на 10 тысяч рублей. Теперь за этот автомобиль покупателям придётся заплатить 2 994 900 рублей.

© Changan

Одновременно с этим производитель полностью отказался от системы «дополнительных выгод», которая ранее действовала для ряда моделей и комплектаций. Эти скидки были доступны при условии полной оплаты машины, пишут «Автоновости дня».

Из-за отмены акций фактическая стоимость многих автомобилей Changan выросла. Так, паркетник Changan CS55 Plus / Uni-S лишился скидки в 100 тысяч рублей на версии Luxe и Tech. Лифтбек Uni-V в некоторых комплектациях 2024 года стал дороже на 150 тысяч рублей, а кроссовер Uni-K — на 100 тысяч.

Ещё более значительный рост коснулся моделей CS35 Plus New и пикапа Hunter Plus, которые во всех исполнениях подорожали на 200 тысяч рублей. Кроссовер Uni-T лишился выгоды в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Наибольшая по сумме скидка в 300 тысяч, которая ранее предоставлялась на кроссоверы CS75 Plus во всех версиях и семиместный CS95 2024 года, также была отменена.

Что касается непосредственно Changan Uni-S, то этот автомобиль в версии Tech Plus оснащается полуторалитровым бензиновым турбодвигателем семейства BlueCore. Его мощность составляет 181 лошадиную силу, а крутящий момент достигает 280 ньютон-метров. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, имеющей двойное «мокрое» сцепление и передний привод.