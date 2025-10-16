Доступный кроссовер Hyundai Venue обновился

Компания Hyundai готовится к дебюту рестайлингового кроссовера Venue - одной из самых дешевых моделей марки. Он запланирован на начало ноября, но внешность новинки без камуфляжа рассекретили индийский папарацци.

Автомобиль получил пересмотренную переднюю часть - с узкими ДХО вверху, которые соединены между собой подсвечиваемой планкой, и блок-фарами ниже. Концептуально это напоминает младший Hyundai Exter, но в более агрессивном формате за счет рубленых форм бампера и решетки радиатора.

Задняя часть стилистически копирует переднюю, фонари стали уже, изменилась их графика, а стекло получило "дымчатый" эффект. Спойлер стал заметно больше.

Фотографий салона пока нет, но инсайдеры заявляют, что у Venue будет цифровой кластер с экранами 12,3 дюйма приборки и мультимедиа. Это больше, чем у Creta, где диагональ дисплеев составляет 10,25 дюйма.

Значительно расширится список электронных систем ADAS, и Venue перейдет с первого на второй уровень "автопилотирования". Появятся адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о безопасном выходе из автомобиля, предотвращения столкновений с движущимся сзади транспортом в перпендикулярном направлении, предотвращения столкновений в слепых зонах и многое другое.

Об изменении моторной гамме не сообщается. Актуальная версия Hyundai Venue оснащена бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,2 литра, а также 1,5-литровым дизелем, которые агрегатируются либо МКП, либо "роботом" с одним сцеплением.

Цены на нынешнюю "Веню" стартуют в Индии от 850 тысяч рупий (примерно 760 тысяч рублей).