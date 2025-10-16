Марка BAIC кардинально меняет стратегию на российском рынке

С четвёртого квартала 2025 года дистрибуцией, включая логистику, управление дилерской сетью, маркетинговое продвижение и сервисную поддержку, занимается АО «БМР» (БАИК Моторc Рус). Стратегическим партнёром выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

По итогам прошлого года BAIC показал неплохие результаты: в нашей стране было продано 10 635 автомобилей этого бренда. Правда, основную часть тиража обеспечил бюджетный седан U5 Plus, коих удалось реализовать 6935 штук.

Понятно, что компании нужно больше продвигать кроссоверы, которые приносят больше прибыли. И, очевидно, что новоиспечённый дистрибьютор займётся продвижением многочисленных SUV китайской марки.

Важно, что завод «Автотор» останется местом производства машин, притом запланирован переход на технологии полного цикла, включая сварку, окраску и сборку. Притом список выпускаемых моделей будет расширен.

Любопытно, что партнёром выступает «Газпром-Медиа», чьи интересы — информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, пцифровые сервисы, радио, пресса и тому подобное, включая видеохостинг Rutube.

Кстати, калининградский «Автотор» выпустил втрое меньше машин, чем планировал. Отечественное предприятие недавно раскрыло объём производства автомобилей по итогам 2024 года.