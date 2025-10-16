Практически на всех заправках в Краснокаменске нет топлива

В Краснокаменске продолжается топливный кризис: уже третий день практически все АЗС остаются без бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельного топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Краснокаменск».

Лишь одна заправка пока снабжает топливом, но как долго её запасов хватит — неизвестно. Жители вынуждены стоять в длинных очередях, пытаясь запастись горючим. Ситуация осложняется нехваткой поставок и ограничениями на продажу бензина, которые затронули большинство сетей. Это создает серьезные трудности как для автомобилистов, так и для транспорта в регионе.

Ранее аналитики выяснили, сколько бензина может купить житель Забайкалья на среднюю зарплату. Кроме того, край исключили из списка регионов с самым дорогим бензином.