Новые зеленые автобусы выйдут на маршруты Кирова

В Киров начались поставки новых автобусов, работающих на экологичном газомоторном топливе. До конца года в город поступят 50 таких машин, которые будут переданы по программе льготного лизинга.

Весь новый общественный транспорт получил единый запоминающийся облик. По поручению губернатора Александра Соколова автобусы окрашены в насыщенный зеленый цвет.

Пассажиров ждет повышенный комфорт. Транспорт оснащен системами климат-контроля, низкопольной платформой для удобства маломобильных граждан, современными информационными табло и видеонаблюдением.

Обновление автопарка проводится в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Всего в течение 2025-2026 годов Кировская область получит 120 новых газомоторных автобусов большого класса.