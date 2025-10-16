Прошла эпоха: Volkswagen завершит выпуск Touareg спецверсией

Volkswagen объявил о завершении производства текущего поколения внедорожника Touareg. Финальный год модели ознаменует выпуск специальной версии Touareg Final Edition, заказы на которую будут приниматься до конца марта 2026 года.

© Российская Газета

Юбилейная версия отличается эксклюзивными деталями оформления: - гравировкой Final Edition на рамке стекол задних дверей, тиснением на селекторе КПП с отделкой из кожи, а также подсвеченными вставками на панели и порогах. Начиная с комплектации Elegance и выше, также предусмотрены многозонная подсветка салона и дополнительные элементы декора.

О силовых установках в компании не сообщили, но, вероятно, заказать "прощальный" VW Touareg можно будет со стандартными для внедорожника V6: бензиновым мощностью 340 л.с. и турбодизелем на 231 или 286 л.с.

Также в Европе Volkswagen Touareg доступен с 381-сильной системой eHybrid, которая в "заряженной" R-модификации выдает 462 л.с.

Цены в Европе на Touareg Final Edition начинаются от 75 025 евро (6,61 млн рублей).

В настоящее время Touareg продается в 39 странах, включая Европу, Китай и Ближний Восток. Производство версии с двигателями внутреннего сгорания завершится в 2026 году. По данным компании, модель Final Edition станет символическим завершением эпохи и одной из самых оснащенных модификаций Touareg за все время.

Touareg остается одной из самых успешных моделей Volkswagen в премиальном сегменте: с 2002 года по всему миру продано более 1,2 млн автомобилей трех поколений. Именно с Touareg и седана Phaeton бренд впервые вышел в категорию люксовых автомобилей.