Прошла эпоха: Volkswagen завершит выпуск Touareg спецверсией
Volkswagen объявил о завершении производства текущего поколения внедорожника Touareg. Финальный год модели ознаменует выпуск специальной версии Touareg Final Edition, заказы на которую будут приниматься до конца марта 2026 года.
Юбилейная версия отличается эксклюзивными деталями оформления: - гравировкой Final Edition на рамке стекол задних дверей, тиснением на селекторе КПП с отделкой из кожи, а также подсвеченными вставками на панели и порогах. Начиная с комплектации Elegance и выше, также предусмотрены многозонная подсветка салона и дополнительные элементы декора.
О силовых установках в компании не сообщили, но, вероятно, заказать "прощальный" VW Touareg можно будет со стандартными для внедорожника V6: бензиновым мощностью 340 л.с. и турбодизелем на 231 или 286 л.с.
Также в Европе Volkswagen Touareg доступен с 381-сильной системой eHybrid, которая в "заряженной" R-модификации выдает 462 л.с.
Цены в Европе на Touareg Final Edition начинаются от 75 025 евро (6,61 млн рублей).
В настоящее время Touareg продается в 39 странах, включая Европу, Китай и Ближний Восток. Производство версии с двигателями внутреннего сгорания завершится в 2026 году. По данным компании, модель Final Edition станет символическим завершением эпохи и одной из самых оснащенных модификаций Touareg за все время.
Touareg остается одной из самых успешных моделей Volkswagen в премиальном сегменте: с 2002 года по всему миру продано более 1,2 млн автомобилей трех поколений. Именно с Touareg и седана Phaeton бренд впервые вышел в категорию люксовых автомобилей.