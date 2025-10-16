Российские АЗС обвинили в махинациях и торговле разбавленным бензином

На российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

© Газета.Ru

До этого сообщалось, что россияне пожаловались на выход из строя китайских автомобилей Geely из-за проблем с двигателями. Как уточнял Telegram-канал Baza, в Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Валько согласился, что это может быть причиной проблем, но подчеркнул, что пока этому нет достоверных доказательств.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов, — отметил эксперт. — Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию».

Он также усомнился в успехе намерения производителя перепрошить ПО на моделях Geely Monjaro , подчеркнув, что помочь может скорее способность автомобиля сжигать бензин более низкого качества – например, АИ 92.

Однако единственное кардинальное решение, которое действительно может изменить ситуацию – это более жесткий контроль со стороны ответственных органов за качеством бензина на АЗС, заключил Валько.

Ранее в России назвали последствия введения потолка цен на бензин.