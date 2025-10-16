Завершение аренды каршеринга стало платным в Санкт-Петербурге. Администрация северной столицы подняла цены на парковку в некоторых районах. Вслед за этим сервис краткосрочной аренды автомобилей Ситидрайв скорректировал свои тарифы и ввёл так называемые фиолетовые зоны: завершить в них поездку бесплатно нельзя. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

«Петербург повысил стоимость платных парковок — мы подстраиваемся под новые правила. В большинстве случаев завершение аренды на каршеринге обойдётся дешевле стоимости самой парковки», — сообщили в компании.

Завершение поездки обойдётся пользователям в 60 или 90 рублей. При этом уточняется, что если водитель начал аренду в фиолетовой зоне и планирует закончить поездку в её границах, то платить не нужно.

Если же пользователь заехал в фиолетовую зону из зелёной, либо из одной фиолетовой зоны в другую, то завершение поездки станет платным.