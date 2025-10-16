В Омске развивается производство синтетических присадок для моторных масел

Ключевым компонентом современных моторных масел являются сульфонатные присадки. Это активное вещество делает их выносливее и эффективнее. Однако в России производство этого элемента долгое время было завязано на импорте. Омское предприятие меняет данную ситуацию, рассказали на Российской энергетической неделе.

На Омском заводе "Газпромнефть - смазочные материалы" выпустили первую партию сульфонатных присадок полностью из отечественных компонентов. Производство новой продукции запущено благодаря завершению модернизации установки по производству данного компонента. Теперь Омск сможет поставлять синтетические масла полностью российского производства.

"За последние два года нам удалось реализовать сразу два знаковых технологических проекта: на Омском заводе запустили комплекс ГИДП и ввели в эксплуатацию модернизированную установку по производству сульфонатных присадок. Это позволило первыми в России начать выпуск синтетических моторных масел из отечественных компонентов", - сообщил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Синтетические сульфонаты позволяют предотвращать образование отложений, нагаров и лаков в зоне повышенных температур, благодаря чему продлевается эксплуатационный срок работы двигателей.