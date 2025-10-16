Метеоролог Позднякова: водителям в столице после выходных следует сменить резину

Газета.Ru

Водителям столичного региона в начале следующей недели следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Московским водителям назвали крайний срок для перехода на зимние шины
© Антон Денисов/РИА «Новости»
«Вообще, в принципе, в начале третьей декады октября уже среднесуточная температура воздуха становится ниже чем плюс 5 градусов, а это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается. И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю. Так что уже об этом надо задуматься», – сказала Позднякова.

До этого эксперты «Чек Индекса» заявили, что подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей.

«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», - выяснили аналитики.

Также, выяснилось, для кого подходят шипованные шины, а для кого — «липучка».

По их словам, шипованная резина идеальна для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и на укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему путешествию.