Oshkosh Defense модернизировала свои грузовики, сделав их автономными

Компания Oshkosh Defense модернизировала свои грузовики Palletized Load System (PLS), чтобы они могли двигаться автономно. Новые 10-колёсные PLS A2 способны перевозить до 16,5 тонн практически по любой местности.

Они оснащены системой управления для автономного вождения и активными системами безопасности, включая автопилот, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Грузовики могут двигаться в конвоях без водителя, что продемонстрировала компания.

Эти машины имеют 600-сильный дизельный двигатель и гидравлическую систему для быстрой загрузки и выгрузки контейнеров и модулей инженерного назначения. Загрузка или разгрузка контейнера 6 метров занимает менее пяти минут, при этом оператор может управлять процессом прямо из кабины. PLS поддерживает и прицеп на три оси.

На прошлой неделе Oshkosh получила контракт на $89 миллионов от армии США на поставку новых PLS с автономными функциями. Предыдущие заказы оценивались примерно в $650 000 за грузовик (но там не было таких умных систем).