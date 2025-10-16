Авто у пьяных водителей будут забирать вне зависимости от их дохода

Су разрешил конфискацию автомобилей у пьяных водителей вне зависимости от дохода

Высшая судебная инстанция, Третий кассационный суд общей юрисдикции, подтвердила законность конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей на территории России, не принимая во внимание их финансовую устойчивость. Об этом стало известно из материалов дела.

В центре внимания оказалось дело водителя, дважды замеченного за вождением в состоянии алкогольного опьянения. После первого инцидента он избежал уголовной ответственности, получив лишь административное взыскание.

Однако повторное нарушение со стороны водителя привело к возбуждению уже уголовного дела. В результате судебного разбирательства ему назначили 240 часов исправительных работ, лишили водительских прав на два года и конфисковали его автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства. Не согласившись с решением, водитель обжаловал его в кассационном порядке, однако его усилия оказались тщетны.

Суд подчеркнул, что за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение или за отказ от медицинского освидетельствования, предусмотрена возможность конфискации транспортного средства. В судебном решении отмечено, что применение данной нормы не связано с уровнем жизни и материальным положением обвиняемого. Ключевыми факторами являются владение транспортным средством осужденным и его использование при совершении противоправных действий, подпадающих под статьи 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса РФ.

