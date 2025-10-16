Jetour Zongheng G700 стал первым авто, пересекшим реку в КНР шириной 1,5 км

Jetour Zongheng G700 стал первым кроссовером, переплывшим реку Янцзы вброд. Старт был дан с паромного терминала Хэйша Чжоу в городе Уху, являющегося штаб-квартирой Chery.

Автомобиль преодолел водное расстояние в 1480 метров за 22 минуты, борясь с течением, скорость которого достигала от 5 до 10 км/ч. Zongheng G700 уверенно двигался со скоростью около 7 км/ч, сохраняя устойчивость на плаву, и успешно достиг паромного терминала Наньлун. Шестиосевой гироскоп непрерывно регулировал баланс кузова, обеспечивая точное управление в условиях водной преграды.

Старт продаж уникальной машины намечен на 19 октября. Стоимость G700, по данным портала CarNewsChina, будет составлять от 349 900 до 429 900 юаней (от 3 855 000 рублей до 4 737 000 рублей).

SUV оснащен гибридным силовым агрегатом объемом 2.0 литра и мощностью 155 киловатт. Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и оборудован двухступенчатой гибридной коробкой передач DHT, двухслойной аккумуляторной системой 4C и двухступенчатым электродвигателем P4. Совокупная мощность кроссовера составляет 751 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Кроссовер Jetour T1 может обзавестись в России гибридной версией.