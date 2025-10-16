В РФ хотят обязать автосалоны продавать автомобили с сезонными шинами

В России могут ввести обязательное требование для автосалонов продавать новые автомобили с шинами, соответствующими сезону: зимой - с зимними, летом - с летними, сообщает SHOT. Сейчас дилеры комплектуют машины единственным набором резины, вне зависимости от времени года.

С инициативой выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он направил в Минпромторг письмо с предложением внести изменения в законодательство и установить единые требования для всех автосалонов, включая официальных дилеров и продавцов подержанных машин.

По словам авторов проекта, в настоящее время покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда приобретают автомобиль с летними шинами в зимний период. Это создает риск нарушения ПДД и фактически вынуждает клиентов дополнительно покупать зимний комплект и оплачивать шиномонтаж - зачастую по завышенной цене прямо в салоне.

Отдельная проблема - автомобили с пробегом. По словам экспертов, такие машины нередко продаются с сильно изношенной, хотя формально и "зимней" резиной.

