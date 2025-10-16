У седана Cadillac CT5 всё-таки будет преемник с двигателем внутреннего сгорания

При этом производство младшего брата – CT4 – американская компания всё-таки окончательно завершит в июне 2026 года.

© Колеса.ру

Марка Cadillac, входящая в состав американского концерна General Motors, презентовала пару седанов – CT4 и CT5 – в 2019 году, а топовые версии CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing присоединились к ним в 2021-м. Обновление «обычные» версии пережили в 2023 году, самые роскошные – в начале 2024-го.

Актуальные модели базируются на платформе Alpha с продольным расположением двигателя, подвеской типа McPherson спереди и многорычажкой сзади.

Ранее предполагалось, что у этих двух четырёхдверок не будетпрямых наследников: марка намеревалась завершить производство этих седанов в 2026 году, а в качестве преемников предложить новые полностью электрические модели. Известно, что последний Cadillac CT4 с ДВС сойдёт с конвейера американского завода в июне следующего года, а актуальный CT5 последует за ним в конце года. Однако теперь план, очевидно, частично поменялся.

Согласно письму вице-президента Cadillac Джона Рота, которое опубликовал Сadillacvclub.com, у Cadillac CT5 всё-таки будет полноценный преемник с двигателем внутреннего сгорания. Топ-менеджер добавил, что выпуск CT5 следующего поколения будет налажен на принадлежащем концерну GM заводе Лансинг-Гранд-Ривер, расположенном в штате Мичиган. Модель будет продаваться в Соединенных Штатах и Канаде. Более подробная информация о грядущей новинке появится позже.

Напомним, в моторной гамме актуального седана Cadillac CT5 в качестве базового числится бензиновый 2,0-литровый турбомотор, отдача которого составляет 240 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Ещё в линейку CT5 входит 3,0-литровый мотор V6, отдача которого равна 340 л.с. (549 Нм). Исполнению CT5-V положен форсированный двигатель (364 л.с. при прежнем крутящем моменте), идущий в комплекте с десятиступенчатым автоматом. Исполнению CT5-V Blackwing положен мотор V8 объёмом 6,8 литра, выдающий 677 л.с. (893 Нм), в пару предлагаются либо 10АКП, либо 6МКП. У такого варианта вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал, разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) занимает 3,4 секунды.

Ближе к концу минувшего лета Kolesa.ru сообщал о том, что спортседан Cadillac CT5-V Blackwing обрёл роскошную версию с ручной сборкой. Известно, что эксклюзивная отделка, подобранная в рамках программы Curated by Cadillac, повысит стоимость четырёхдверки примерно в 1,5 раза. Роскошные персонализированные версии появятся в 2026 году.

В ходе прошедшей в августе 2025-го автомобильной неделе в Монтерее (штат Калифорния) марка представила концепт Cadillac Elevated Velocity, который представляет собой мощное кросс-купе с вибрирующим кузовом и спа-салоном. Его черты можно будет увидеть в грядущих новинках бренда.