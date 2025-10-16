На "Госуслугах" упростили получение компенсации по ОСАГО

Сейчас получить компенсацию по ОСАГО можно онлайн, с помощью "Госуслуг" или приложения "Госуслуги Авто". Раньше такая возможность была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора. Об этом сообщило Минцифры в своем канале в Max.

Для получения компенсации нужно после ДТП подать заявление в страховую на выплату по ОСАГО через "Госуслуги" или "Госуслуги Авто". Данные оформятся автоматически, их не нужно вносить вручную.

После этого страховая компания рассмотрит заявление и пригласит на осмотр автомобиля. Потом выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию.

Если в ДТП попали более двух автомобилей, то нужно обратиться лично в свою страховую, а в случае причинения вреда здоровью - в страховую виновника ДТП.