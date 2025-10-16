Кроссовер Jaecoo J8 прибавил в цене

В России резко подорожал флагманский Jaecoo J8. Кроссовер в комплектации Active текущего модельного года, который появился только в сентябре, обновил цену. Теперь автомобиль предлагается на 250 тысяч рублей дороже. Таким образом, сейчас его можно приобрести за 4 524 000 рублей.

Даже в базовом исполнении Active производитель предлагает богатое оснащение. У передних сидений есть электрорегулировка, в салоне — двухзонный климат-контроль. Для комфорта в холодное время года предусмотрен «зимний пакет», включающий обогрев рулевого колеса, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя и сидений.

Водителю помогают электронные ассистенты, среди которых система мониторинга слепых зон, помощник при смене полосы, ассистент движения в пробках и функция автоматического экстренного торможения. Также автомобиль имеет атмосферную подсветку салона с палитрой из 255 цветов.

Во всех версиях кроссовера используется единый силовой агрегат — двухлитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом, сообщают «Автоновости дня».

В комплектациях Active и Supreme используется интеллектуальный полный привод, оснащённый семью режимами движения. Версия Supreme-V имеет более совершенную систему — AWD Torque-Vectoring. Её главное отличие заключается в наличии двух муфт на полуосях, которые способны независимо перераспределять крутящий момент между левым и правым задним колесом. Кроме того, в конструкции предусмотрена кулачковая муфта, размыкающая связь между карданным валом и дифференциалом, когда полный привод не требуется.