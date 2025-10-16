Раскрыто количество выписанных штрафов в Подмосковье в 2025

Стало известно, сколько штрафов с камер получили водители в Подмосковье в 2025. Эксперты отмечают, что в тёплое время года в России традиционно увеличивается количество аварий. Как говорится в исследовании, поступившем в редакцию Quto.ru, число ДТП начинает растии в апреле и к концу тёплого сезона достигает своего пика. Абсолютным лидером по снижению числа ДТП в 2025 году стала Московская область, а добиться таких показателей удалось благодаря росту числа камер.

«Хорошая погода и отпускное настроение снижают внимательность, а плотность трафика, особенно на дачных направлениях и в курортных регионах, кратно растёт. В итоге мы сталкиваемся с повышенной аварийностью. Отдельной проблемой прошедшего сезона стали питбайки, мопеды, скутеры и мотоциклы. Число аварий с ними выросло на 6,4% — до 1586 ДТП. Основной причиной стали нарушения ПДД водителями этих транспортных средств», — поясняют эксперты.

В Подмосковье региональный Минтранс сообщил о сокращении числа аварий на 6% по итогам первых трёх кварталов 2025 года. Помимо этого, с января по сентябрь количество нарушений ПДД уменьшилось на 20%.

Глава ведомства Марат Сибатулин связывает повышение безопасности дорог с комплексом мер, которые принимаются в регионе: соблюдение правил пропагандируется в детских и подростковых учреждениях, на взрослых же лучше действуют штрафы.

Согласно исследованиям, количество нарушений снижается с момента установки в течение 2-3 недель. В министерстве также заявили, что в деле безопасности максимальную пользу приносят передвижные комплексы, которые можно оперативно перемещать в места с повышенной аварийностью и предотвращать ДТП до их возникновения.

Сегодня в Подмосковье дорожные камеры фиксируют порядка 50 нарушений, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, езда по обочине, непристёгнутый ремень безопасности, использование смартфона во время езды.

С начала 2025 года дорожные камеры выписали более 26 млн «писем счастья», из них около 23 млн штрафов приходится на превышение скорости. На втором месте находится непристёгнутый ремень безопасности (940 тысяч штрафов), замыкает тройку самых популярных нарушений — несоблюдение разметки.