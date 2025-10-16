Geely Motors отметил единичные обращения из-за некорректной работы двигателей

Geely Motors в курсе обращений владельцев из-за некорректной работы двигателей на некоторых автомобилях, обращения единичны и не носят массовый характер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Geely Motors.

Ранее Telegram-канал "База" писал, что китайские машины Geely не адаптированы к разному качеству топлива. Ссылаясь на Geely, канал отмечал, что уровень оксидантов в российском бензине выше, чем в китайском, из-за этого наблюдаются поломки.

"В связи с сообщениями о некорректной работе двигателей на некоторых моделях Geely, появившихся в ряде СМИ, компания Geely Motors сообщает о том, что в курсе обращений владельцев, связанных с работой двигателя на отдельных автомобилях", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что такие обращения единичны, а также не носят массовый характер.

В компании отметили, что Geely Motors проводит несколько сервисных кампаний, которые направлены на обновление программного обеспечения блока управления двигателем. Пресс-служба добавила, что мероприятия реализуются с целью повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям качества и состава топлива, которое используется на территории РФ, и улучшения потребительских свойств автомобилей.

В частности, эти сервисные кампании распространяются на модель Geely Monjaro и реализуются официальной дилерской сетью Geely. Автопроизводитель обратил внимание, что, касаемо автомобилей Geely Cityray и Boyue Pro, компания не осуществляет гарантийное обслуживание автомобилей, которые были ввезенны на территорию России по каналам параллельного импорта.