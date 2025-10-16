Ford Mustang RTR: долгожданный заводской дрифт-кар для молодых и дерзких

Компания Ford совместно с тюнинг-ателье RTR Vehicles, принадлежащим известному дрифтеру Вону Гиттину-младшему, представила дрифтовую спецверсию купе Ford Mustang с рядом доработок и профессиональной настройкой по относительно доступной цене.

© Колеса.ру

Вон Гиттин-младший является двухкратным чемпион американской серии Formula Drift, оба титула он завоевал за рулём Ford Mustang, доказав, что американские машины «дают угла» не хуже лёгких японских споркаров, которые многие считают наиболее подходящими для этого специфического вида спорта. Вон Гиттин-младший и его тюнинг-ателье RTR Vehicles давно сотрудничают с компанией Ford, в прошлом поколении Мустанга уже предлагалась дрифтовая спецверсия, на которую распространялась заводская гарантия, но это всё же был классический тюнинг — изменения в машину вносились после её производства на конвейере.

Свежепредставленный Ford Mustang RTR 2026 модельного года — продукт куда более серьёзный, в его разработке принимала участие сама компания Ford и полная спецификация будет обеспечиваться уже на заводе. То есть это первый полноценный заводской дрифтовый Ford Mustang. В продаже Mustang RTR появится летом следующего года, цена пока не объявлена, но разработчики обещают, что она будет гуманной — это была главная цель проекта: дать молодым начинающим гонщикам недорогой и при этом тщательно настроенный для дрифта спорткар.

С учётом главной цели неудивительно, что Mustang RTR довольствуется базовым 2,3-литровым 4-цилиндровым турбомотором EcoBoost, а не V8, но его отдача увеличена с 319 л.с. и 475 Нм до 355 л.с. и 542 Нм, вдобавок установлена позаимствованная у гоночного Ford GT система устранения турбоямы: она создаёт избыток давления в выпускном коллекторе и поддерживает высокие обороты в турбине при сбросе газа. Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», он отлично подходит для дрифта. Специальный дрифтовый электромеханический ручник и активная система выхлопа с ярким звуком входят в стандартное оснащение Mustang RTR.

В задней подвеске Ford Mustang RTR установлен развитый подрамник от топовой атмосферной версии Dark Horse. Более жёсткие передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости взяты из пакета Dark Horse Handling Pack, оттуда же позаимствованы регулируемые верхние опоры амортизационных стоек для получения оптимального угла развала передних колёс. Рулевой механизм перенастроен. Мощные тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами на передних колёсах и 4-поршневыми на задних взяты из пакета GT Performance. В целом у подвески есть два варианта настроек — Drift и Track, но менять настройки нужно будет у дилера Ford. У системы стабилизации есть трековый режим с ослабленной хваткой. В виде опции предлагаются адаптивные амортизаторы MagneRide.

Внешние особенности Ford Mustang RTR — это более агрессивный дизайн передка от Mustang GT, радиаторная решётка с фирменным светящимися «очками» RTR Vehicles, заднее антикрыло из пакета GT Performance, четыре выхлопных патрубка вместо двух стандартных, 19-дюймовые колёса от RTR Vehicles. Тормозные суппорты кислотного цвета Hyper Lime — опция, в этом же цвете может быть декорирован салон (прострочка обивки, ремни, вставки на ручнике). Светящиеся накладки на пороги с надписью Mustang RTR и особая приветственная графика приборного экрана входят в стандартное оснащение.

Добавим, что появление дрифтовой версии — это одна из попыток компании Ford выправить загибающуюся кривую продаж Мустанга: за первые три квартала этого года спорткар разошёлся в США тиражом 32 818 шт., что на 10,1% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.