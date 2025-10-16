Импорт автомобилей в Россию из Южной Кореи вырос на 60%

Газета.Ru

По итогам сентября 2025 года в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на сумму $149,1 млн, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на анализ данных корейской таможни, проведенный РИА Новости.

Импорт автомобилей в Россию из Южной Кореи вырос на 60%
© РИА Новости

Отмечается, что по итогам сентября Россия заняла седьмую строчку среди крупнейших импортеров южнокорейских автомобилей. На первом месте находятся США с $2,4 млрд. На втором месте - Канада ($435,4 млн). На третьем месте находится Киргизия ($430,7 млн). Далее идут Британия ($274,1 млн) и Австралия ($271,3 млн).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.