Американец угнал машину скорой помощи с врачом внутри

Мужчина угнал машину скорой помощи, внутри которой находился врач, в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

Как уточнили в местной полиции, инцидент произошел, когда бригада медиков отправилась на обед. Автомобиль стоял на парковке ресторана Portillo's.

Оставшийся внутри медработник успел вызвать 911, что позволило правоохранителям быстро организовать преследование, добавил представитель компании LifeLine Ambulance.

Злоумышленник проехал около 30 километров по переполненной вечерней дороге, хаотично меняя полосы и подрезая другие транспортные средства, пока не оказался в заторе. Полицейские использовали шипы, чтобы повредить его шины, после чего окружили машину и вытащили угонщика через разбитое окно.

Врач оказался невредим, а подозреваемого доставили в больницу для оказания помощи.

Ранее 21-летний американец Малик Паттерсон угнал Rolls-Royce Cullinan стоимостью примерно 400–500 тысяч долларов и разбил его о стену ресторана быстрого питания Checkers во Флориде. ДТП произошло возле отеля Hilton.

Полицейские быстро заметили гонщика, но не стали его преследовать, решив, что молодой человек не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, а хозяин заведения отнесся с пониманием и сочувствием к злоумышленнику.

