Leapmotor D19 вклинится в сегмент роскошных больших кроссоверов

Новый флагманский кроссовер Leapmotor будет доступен в виде гибрида или электрокара. На домашний рынок модель выйдет в первой половине следующего года.

© Колеса.ру

Гигантский паркетник Leapmotor D19 официально анонсировали в сентябре. А сегодня, как и было обещано, в Китае провели презентацию SUV. Правда, не полноценную, а, скорее, ознакомительную. Кроссовер стал девятой моделью основанной в 2015-м компании и первенцем новой флагманской D-серии. К слову, дела у фирмы сейчас идут неплохо. Согласно данным самого производителя, всего в январе-сентябре на внутреннем и внешних рынках (в Европе интересы марки представляет концерн Stellantis) реализовано 395 516 автомобилей Leapmotor, что на 129% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Leapmotor D19 получил типичную для многих нынешних «китайцев» внешность. Кроссовер имеет гладкий «нос», двухэтажную головную оптику и выдвижные ручки дверей. Задние стойки могут быть покрыты хромом. Предусмотрены 21-дюймовые колеса. В фары встроен проектор, а монофонарь может показывать анимацию и уровень заряда батареи, ведь модель, разумеется, электрифицирована. Для новинки еще заявлен продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Интерьер же еще не продемонстрировали. Впрочем, и так понятно, что внутри будет обилие экранов и холодильник, а кресла будут иметь не только подогрев и вентиляцию, но и массажер. Кроме того, кроссоверу обещан проекционный дисплей с дополненной реальностью. Местные СМИ пишут, что паркетник предложат в шестиместном исполнении.

Точные габариты тоже пока не озвучили. В Leapmotor заявили, что длина D19 превышает 5,2 метра, ширина составляет почти 2 метра, колесная база – более 3,1 метра. Кроссовер получил пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами.

D19 бывает в виде последовательного гибрида (ДВС работает в режиме генератора) или электрокара. Первая модификация имеет 800-вольтовую электросистему, полный привод и батарею емкостью 80,3 кВт*ч. Суммарная мощность такого Leapmotor D19 – 544 л.с. Заявленный запас хода только на электротяге превышает 500 км по китайскому циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч гибрид разгоняется примерно за 5 секунд.

У чисто электрического Leapmotor D19 1000-вольтовая архитектура, три электродвигателя и батарея емкостью 115 кВт*ч. Совокупная отдача – 734 л.с. Запас хода – свыше 720 км. Первую «сотню» электрокар наберет менее чем 3 секунды. Кстати, спереди у электроверсии есть дополнительный отсек. Его объем не назвали, но, судя по крышке, он довольно вместительный.

На домашний рынок Leapmotor D19 выйдет в следующем году. Конкурентов у паркетника там будет предостаточно. Так, только в этом году в Китае стартовали продажи схожих по формату Deepal S09, Onvo L90 от фирмы Nio, Geely Galaxy M9, GAC Trumpchi S9 и Chery Fulwin T11. А впоследствии новую D-серию Leapmotor должны пополнить минивэн и седаны.