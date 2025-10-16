Автопроизводители готовятся к новому дефициту чипов
Автомобильная отрасль снова столкнулась с риском серьёзной нехватки микрочипов. Причиной стало обострение ситуации вокруг компании Nexperia, которая является одним из основных мировых поставщиков полупроводников.
Поводом стало решение апелляционного суда Амстердама, который на прошлой неделе временно отстранил от должности руководителя Nexperia. Эта фирма базируется в Нидерландах, но принадлежит китайскому концерну Wingtech. В ответ на это Министерство торговли Китая ввело ограничения на вывоз за границу микрочипов, которые Nexperia производит на своей территории.
Как отметил глава Союза электро- и цифровой промышленности Германии Вольфганг Вебер, эта ситуация является серьёзным предупредительный сигналом всему мировому промышленному сообществу, ведь под угрозой остановки может оказаться не только выпуск автомобилей по всему миру, но и производство в других сферах.
Хотя Nexperia специализируется на относительно простых чипах, например, для управления подушками безопасности или светодиодами, она является одним из главных поставщиков такой продукции для автомобилестроения. Замена её компонентов — это долгий процесс, поскольку производителям машин потребуется заново получать все необходимые разрешения от контролирующих органов на детали от новых поставщиков.
Компании Volkswagen и BMW подтвердили, что Nexperia входит в их цепочки поставок, но пока сбоев в производстве нет. При этом оба производителя активно прорабатывают возможные риски. Крупный поставщик Bosch также заявил, что внимательно следит за развитием событий и поддерживает контакт с Nexperia. Представители Mercedes-Benz и Stellantis сообщили, что наблюдают за ситуацией и работают со своими партнёрами, чтобы оценить и смягчить потенциальные последствия при необходимости.
В Министерстве экономики Германии оценивают перспективы менее мрачно. Там заявили, что правительство ведет диалог с властями Нидерландов и Китая, а также отметили, что за последние годы зависимость страны от китайских поставщиков сократилась.
Если вспомнить недавнее прошлое, то мировая промышленность уже переживала острую нехватку полупроводников во время пандемии 2020-2021 годов. Тогда многие заводы, не только автомобильные, были вынуждены останавливать конвейеры из-за карантинных мер и резкого роста спроса на электронику.