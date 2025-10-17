В Tesla появился агрессивный режим беспилотного вождения «Безумный Макс»

В автомобилях Tesla появился режим вождения «Безумный Макс». На это обратили внимание авторы проекта Not a Tesla App.

Новый режим появился в обновлении системы автопилотирования Full Self-Driving (FSD) 14.1.2. Его название отсылает к культовому боевику-антиутопии с футуристичными автомобилями. При его активации беспилотная система вождения Tesla позволяет себе увеличивать скорость на трассах до 85 миль в час (140 километров в час) и более агрессивно управлять электрокаром.

Энтузиасты объяснили, что FSD в этом режиме не должен нарушать правила дорожного движения (ПДД). Однако компьютер будет чаще двигаться на максимально разрешенной скорости и совершать больше перестроений и маневров. Так, беспилотный автомобиль будет активнее менять полосы движения, чтобы быстрее достигнуть конечной точки.

При этом в прошивке FSD уже есть режим активной езды «Спешка» (Hurry), который появился летом 2024 года. При его активации автомобиль также начинает быстрее преодолевать расстояния и чаще перестраиваться.

Ранее американский регулятор NHTSA начал проверку автомобилей Tesla с системой FSD из-за частых аварий. Власти США проверят 2,9 миллиона электрокаров бренда.