Китайские марки захватывают Британию

Жители Великобритании массово пересаживаются на китайские машины. Главными действующими лицами автомобильного рынка страны становятся производители из Китая. Британские покупатели сделали свой выбор, обеспечив китайским маркам резкий скачок популярности в сентябре.

© Quto.ru

По данным местной ассоциации SMMT, в начале осени на долю автомобилей из Поднебесной пришлось более 12% всех новых легковых машин, проданных в Соединённом Королевстве. Всего же за месяц было реализовано 312 900 автомобилей, что на 13,7% больше, чем в сентябре прошлого года, и это лучший показатель за последние пять лет.

Абсолютным лидером на этом рынке стал бренд MG, который входит в группу SAIC. В сентябре британцы приобрели 14 577 автомобилей этой марки, причём самой востребованной моделью оказался кроссовер HS (5 173 единицы). На втором месте — китайский лидер в производстве электромобилей — BYD, продавшая британцам 11 271 машину. Лучший результат показал кроссовер Seal U (5 373).

Уверенные результаты продемонстрировала и группа Chery. Её дочерние марки Jaecoo и Omoda продали 6 489 и 4 323 автомобиля соответственно, а сам Chery реализовал 1 287 машин. Интересно, что если в сентябре прошлого года на британском рынке были представлены всего четыре китайских бренда, то сегодня их число выросло до десяти.

Динамика роста впечатляет. По сравнению с сентябрём 2024 года продажи машин из Китая в минувшем сентябре подскочили в Великобритании на 244%. А если оценивать общие итоги за девять месяцев, то прирост составляет 97%.

Этот прорыв тесно связан с общим трендом на электрификацию автопарка. В сентябре машины с электротягой впервые заняли больше половины британского рынка — 50,8%. На бензиновые автомобили пришлось 45,2%, а на дизельные — всего 4%.

Успех китайских машин подтвердился и в рейтинге самых продаваемых моделей. Три китайских кроссовера вошли в топ-10. Так, Jaecoo 7 занял четвёртое место, BYD Seal U — шестое, а MG HS — восьмое.

Такой всплеск интереса к автомобилям с нулевыми выбросами поддерживается мерами государственного стимулирования и активностью самих производителей. Великобритания планомерно движется к своей цели — массовому переходу на экологичный транспорт и снижению зависимости от нефти.