Стартовали продажи лимитированной серии бытовой техники от Porsche

Porsche идёт на кухню: производитель выпустил бытовую технику в фирменных цветах. Пока китайской технологический гигант Dreame, хорошо знакомый россиянам по мощным роботам-пылесосам, работает над своим новым автомобильным проектом, немецкий автопроизводитель Porsche объявил о старте продаж эксклюзивных товаров для дома. Линейка была разработана совместно с итальянской компанией SMEG.

Особое место в этой коллаборации занимают две лимитированные модели — холодильник и кофемашина. Их внешний вид напоминает гоночный Porsche 917, который одержал победу в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» в 1970 году. Корпус каждой из этих вещей выполнен в фирменном насыщенном красном цвете Salzburg Red.

Дизайнеры дополнили его классическим белым кругом с цифрой 23, что является точным воспроизведением раскраски победного болида, а также добавили чёрные декоративные элементы. Каждый из этих предметов будет пронумерован и выпущен в количестве 1 970 экземпляров. Это число выбрано в память о годе исторической победы.

Помимо этих раритетных вещей, коллекция будет включать и более доступные предметы бытовой техники, выпуск которых не ограничен количеством — ещё одну модель холодильника, а также чайник, блендер и тостер. Для их окраски выбраны два фирменных цвета Porsche — металлический белый Carrara White Metallic и металлический зеленый Shade Green Metallic, которые сочетаются с черными деталями. Хотя прямого указания на конкретный автомобиль в этом случае нет, компания намекает, что отдельные черты дизайна этих бытовых приборов должны вызывать ассоциации с современным спортивным автомобилем Porsche 911 GT3 RS.