Житель Новосибирска пересел на лошадь из-за дефицита топлива

В Новосибирске местный житель в знак протеста против топливного кризиса отказался от автомобиля и стал передвигаться на лошади. Таким образом он выразил недовольство ростом цен на бензин и дефицитом топлива на АЗС.

В соцсетях новосибирец отметил, что его поступок — не шутка, а попытка привлечь внимание к реальной проблеме. По его словам, водители в регионе сталкиваются сразу с тремя трудностями: повышением стоимости топлива, его отсутствием на некоторых заправках и большими очередями