В РФ продают ВАЗ-2110 "Богдан" в идеале

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили "Богдан" 2010 года выпуска - некогда локализованную в Черкассах "десятку". Седан, окрашенный в "Мокрый асфальт", находится в музейном состоянии и имеет родной пробег 7926 км.

© Российская Газета

Продавец сообщил, что автомобиль достался по наследству и является частью коллекции покойного родственника. Автомобиль в родной краске, без видимых недочетов, с заводскими колесами. Из опций люкса - только передние электростеклоподъемники.

Двигатель - инжекторный 1,6 литра мощностью 81 л.с., в паре с ним работает 5-ступенчатая МКП.

Не исключено, что стоимость 1 999 999 рублей обусловлена не столько состоянием автомобиля и его ценностью как коллекционного экземпляра, сколько идущими в комплекте номерами с цифрами "005".

Ранее "РГ" рассказывала о "Богдане" из Пятигорска: седан на год младше сегодняшнего лота, а пробег - всего 500 км. При этом цена была существенно ниже.