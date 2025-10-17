Чем грозит возможное повышение утильсбора для автопроизводителей из Китая

Новый утилизационный сбор, который вскоре может существенно изменить каналы импорта машин в Россию, влияет на зарубежные автокомпании.

В беседе с порталом "Автовзгляд" руководитель направления "Avior Коммерческие автомобили" Михаил Семенихин отметил, что китайские производители могут скорректировать свои планы и наладить отверточную сборку в России, в то же время малознакомые бренды рискуют уйти с рынка.

Важно подчеркнуть, что число компаний из Поднебесной, организующих производство в РФ, неуклонно увеличивается. Кроме того, правительство, желая пойти навстречу развивающемуся бизнесу, существенно смягчило требования к локализации, что заставило китайские бренды выбирать между дополнительными таможенными сборами и возможностью получения прибыли на российском рынке. Эксперт полагает, что текущий упрощенный доступ для китайских компаний - это временная мера.

Облегчение процедуры возврата утилизационного сбора действительно стимулирует автопроизводителей к внедрению "отверточной" сборки, что позволяет быстро сократить издержки и сделать модели более доступными по цене. Однако этот формат обеспечивает лишь минимальную локализацию и не решает задачу углубления производственных процессов. В будущем государство ужесточит свои требования, что вынудит компании либо усовершенствовать свои производственные процессы, либо искать сотрудничество с российскими заводами.

Резюмируя, можно отметить, что эффект от нововведений будет виден через год, а пока самое пристальное внимание к возможным изменениям ставок утильсбора приковано у обычных граждан, находящихся на распутье: привезти иномарку из-за рубежа или пойти в салон за новым, но китайским авто.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что новые правила грозят дефицитом запчастей на китайские машины.