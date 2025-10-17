Новые ограничения для автовладельцев введут в Ростове

Новые ограничения для автовладельцев введут в центре Ростова в ноябре

В Ростове-на-Дону с конца октября и начала ноября вводят новые ограничения для водителей. Об этом сообщает городская администрация.

Одно из таких ограничений появится возле железнодорожного вокзала. С 8 ноября автомобилистам будет запрещено парковаться с восточной стороны проезда рядом со зданием на улице Привокзальная, 2/1.

Это делается, чтобы улучшить проходимость на этом участке. Если кто-то нарушит это правило, там появится табличка, которая предупредит о том, что машина может быть эвакуирована.

Кроме того, с 3 ноября в Ростове начнут реконструкцию канализационных сетей, и из-за этого на улице 24-я Линия ограничат движение транспорта. Речь идет о участке от улицы Налбандяна до улицы Лекальная.

На этом отрезке сделают одностороннее движение — в северном направлении — между улицами Налбандяна и Ченцова. Эти ограничения будут действовать довольно долго — до 25 декабря 2025 года.

Ещё одно нововведение коснётся движения на бульваре Комарова на Северном. Там с конца октября начнут работы по водопроводным сетям, из-за чего ограничат движение как автомобилей, так и пешеходов. Ограничения будут действовать на участке от дома по Комарова, 40 до улицы Баграмяна. Аналогично, на самой улице Баграмяна движение будет ограничено от бульвара Комарова до улицы Алагирская. Все эти ограничения тоже продлятся до 25 декабря 2025 года.